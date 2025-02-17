Женщину осудили за убийство у себя дома в области Ұлытау
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В области Ұлытау женщину приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство знакомого в ходе конфликта у себя дома, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемой в умышленном причинении смерти другому человеку (ч.1 ст.99 УК РК) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Ұлытау.
Согласно материалам дела, в октябре 2024 года подсудимая находилась у себя дома и распивала спиртные напитки со своим знакомым.
"В ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений она взяла кухонный нож и нанесла удар в область грудной клетки потерпевшего. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия", - установил суд.
В ходе судебного разбирательства вина подсудимой была подтверждена показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами.
"Подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном и попросила смягчить наказание с учетом состояния ее здоровья", - отметили в суде.
При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства - признание вины, раскаяние, противоправное поведение потерпевшего, ставшее поводом для преступления. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Суд приговорил казахстанку к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221433-zhenshchinu-osudili-za-ubiystvo-u-sebya-doma-v-oblasti-lytau/