Женщину осудили за убийство у себя дома в области Ұлытау

В области Ұлытау женщину приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство знакомого в ходе конфликта у себя дома, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемой в умышленном причинении смерти другому человеку (ч.1 ст.99 УК РК) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Ұлытау.

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года подсудимая находилась у себя дома и распивала спиртные напитки со своим знакомым.

"В ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений она взяла кухонный нож и нанесла удар в область грудной клетки потерпевшего. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия", - установил суд.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимой была подтверждена показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами.

"Подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном и попросила смягчить наказание с учетом состояния ее здоровья", - отметили в суде.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства - признание вины, раскаяние, противоправное поведение потерпевшего, ставшее поводом для преступления. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Суд приговорил казахстанку к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее в Алматы на территории мусороперерабатывающего завода обнаружили расчлененное тело женщины. В убийстве в ходе ссоры на почве совместного распития алкоголя подозревают ее 42-летнего сожителя. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

А в Жамбылской области вынесли приговор двум несовершеннолетним, которых обвиняли в хулиганстве и убийстве школьника. Одного из подростков посчитали инициатором преступления и приговорили к 11 годам лишения свободы, другого - к 9 годам.