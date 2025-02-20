Ударил шестиклассника: охранника школы заподозрили в избиении ребенка в Павлодаре

Охранника школы в Павлодаре подозревают в том, что он удалил шестиклассника. Как оказалось, мужчин был пьян, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Полицией начата проверка по факту нанесения телесного повреждения несовершеннолетнему в одной из школ Павлодара.

По данным ведомства, что 19 февраля охранник школы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар в грудную клетку ученику шестого класса.

В результате несовершеннолетний обратился в больницу.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме этого, после инцидента охранник был помещен в медвытрезвитель. За нахождение в общественном месте в состоянии опьянения он привлечен к ответственности, наложен штраф", - сообщили в пресс-службе.

Также полицией направлено представление в управление образования области о привлечении к ответственности руководства школы, допустившего нахождение в таком состоянии на рабочем месте охранника.

Напомним, не так давно в Павлодаре уголовное дело завели после инцидента с участием ученика и учителя. На уроке алгебры учитель математики, проходя мимо ученика, который стоял у доски, ткнул его неизвестным предметом. Действия преподавателя попали в объектив камеры наблюдения.

В декабре мы писали, что в Сети появилось видео из школы в Павлодаре, на котором видно, что ученик встал на стул и начал выкрикивать фразы, а подошедший мужчина применил к нему силу. Ситуацию прокомментировали в отделе образования Павлодара.

А в Караганде преподавателя колледжа сняли на видео во время избиения студентов. Сообщалось, что он отвешивал оплеухи и бил их кулаком в живот во время занятий. Таким методом, по всей вероятности, педагог пытался наладить дисциплину в учебном заведении. По данному факту было начато досудебное расследование, рассказали в ДП. В итоге почетного преподавателя колледжа уволили со скандалом.