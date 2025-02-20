"Пытались захватить автомобиль": иностранцев задержали в аэропортах Шымкента и Атырау

Казахстанские полицейские задержали в аэропортах Шымкента и Атырау троих иностранцев, которых подозревают в разбое на территории Узбекистана, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Polisia.kz.

"В Ташкенте мужчины, надев на лица маски, пытались захватить чужой автомобиль. Однако благодаря активному сопротивлению пострадавших злоумышленникам не удалось довести свой преступный план до конца. В итоге они поспешно покинули место происшествия", – рассказали в МВД.

После совершения нападения, по данным полицейских, двое подозреваемых скрылись в Атырауской области, а третий находился на юге Казахстана.

"В результате оперативных мероприятий все трое подозреваемых задержаны и водворены в изоляторы временного содержания", – заключили в правоохранительных органах.

Напомним, до этого в Алматы был задержан разыскиваемый Россией за наркопреступление мужчина. Его поместили в СИЗО, сейчас решается вопрос об экстрадиции.

В конце декабря по запросу Интерпола разыскиваемого правоохранителями Узбекистана мужчину задержали в Алматы. Он подозревается в подделке документов и хищении денег.

А в октябре мы писали, что полиция Казахстана в аэропорту Алматы задержала гражданина Монголии, находящегося в международном розыске.