Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Объявленный в межгосударственный розыск россиянин задержан в Алматы

Опубликовано:

Задержание в Алматы
Задержание в Алматы. Фото: polisia.kz

В одном из спальных районов Алматы задержан разыскиваемый Россией за наркопреступление мужчина. Он помещен в СИЗО, решается вопрос об экстрадиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, 26-летний Станислав Конаков был объявлен в межгосударственный розыск МВД Российской Федерации за совершение наркопреступления.

Решением суда в отношении него в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Однако подозреваемый скрылся.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий беглец был задержан сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы. Он скрывался в одном из спальных районов города.

Задержание в Алматы
Задержание в Алматы. Фото: polisia.kz

Фигурант помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции в РФ.

Напомним, ранее в конце декабря казахстанца экстрадировали из России после того, как он там отбыл наказание. Подозреваемый в причинении тяжких увечий, повлекших смерть в Костанае, будучи в розыске, совершил на территории России грабеж, за что был осужден российским судом. После отбытия наказания в соседнем государстве по запросу Генеральной прокуратуры РК он экстрадирован на родину и в настоящее время водворен в следственный изолятор.

Также в конце декабря по запросу Интерпола разыскиваемого правоохранителями Узбекистана мужчину задержали в Алматы. Он подозревается в подделке документов и хищении денег.

Мы также писали, что полиция Казахстана в аэропорту Алматы задержала гражданина Монголии, находящегося в международном розыске.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211312-obyavlennyy-v-mezhgosudarstvennyy-rozysk-rossiyanin-zaderzhan-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie