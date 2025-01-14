Объявленный в межгосударственный розыск россиянин задержан в Алматы

В одном из спальных районов Алматы задержан разыскиваемый Россией за наркопреступление мужчина. Он помещен в СИЗО, решается вопрос об экстрадиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, 26-летний Станислав Конаков был объявлен в межгосударственный розыск МВД Российской Федерации за совершение наркопреступления.

Решением суда в отношении него в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Однако подозреваемый скрылся.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий беглец был задержан сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы. Он скрывался в одном из спальных районов города.

Задержание в Алматы. Фото: polisia.kz

Фигурант помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции в РФ.

Напомним, ранее в конце декабря казахстанца экстрадировали из России после того, как он там отбыл наказание. Подозреваемый в причинении тяжких увечий, повлекших смерть в Костанае, будучи в розыске, совершил на территории России грабеж, за что был осужден российским судом. После отбытия наказания в соседнем государстве по запросу Генеральной прокуратуры РК он экстрадирован на родину и в настоящее время водворен в следственный изолятор.

Также в конце декабря по запросу Интерпола разыскиваемого правоохранителями Узбекистана мужчину задержали в Алматы. Он подозревается в подделке документов и хищении денег.

Мы также писали, что полиция Казахстана в аэропорту Алматы задержала гражданина Монголии, находящегося в международном розыске.