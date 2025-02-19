Вероятную банду барымтачей, причинившую ущерб на более 20 млн тенге, задержали в Алматинской области (видео)

В Алматинской области задержали группу лиц, подозреваемых в серии скотокрадств с ущербом более чем в 20 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, сотрудники криминальной полиции Алматинской области при координации прокуратуры задержали группу лиц, подозреваемых в серии скотокрадств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители остановили две автомашины, в багажных отсеках которых находились семь похищенных МРС.

"На месте задержаны трое мужчин в возрасте от 28 до 34 лет. Они доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе следствия установлено, что жертвами злоумышленников стали жители села Дегерес Жамбылского района. В настоящее время украденный скот возвращен законным владельцам.

Вместе с тем, в ходе расследования выяснилось, что задержанные причастны к 15 другим эпизодам краж скота в Жамбылском и соседнем Карасайском районах. Предварительно общая сумма ущерба составляет более 20 млн тенге", - информируют в МВД.

Правоохранителями проводятся дальнейшие мероприятия для установления возможных соучастников и сбытчиков похищенного скота.

По факту скотокрадств в районной полиции зарегистрированы уголовные дела. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

Напомним, в декабре на севере Казахстана оперативники 30 км шли по следу, чтобы найти землянку в лесу. Найденный там мужчина содержится под стражей. Он подозревается в скотокрадстве и повторной квартирной краже, совершенной в день исчезновения. Также его ждет ответственность за нарушение правил пробационного контроля.

Ранее стало известно, что пропавших в прошлом году овец нашли в сарае жителя Актюбинской области. Также была раскрыта кража 16 голов крупного рогатого скота, которых похитили с вольного выпаса и вывезли на грузовом автомобиле. Подозреваемого удалось задержать во время забоя животных в Актобе.

А жители Жарминского района области Абай рассказали, что с их пастбищ стали пропадать уже целые стада коров и табуны лошадей. Стражи порядка заявили, что на территории района действует ОПГ. Скотокрадов не пугают ни сторожевые псы, ни пастухи.