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Эзотерика

Миллионные убытки: животноводы области Абай встревожены скотокрадами

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Коровы пасутся на лугу
Пастбище. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители Жарминского района говорят, с их пастбищ стали пропадать уже целые стада коров и табуны лошадей. Стражи порядка заявили, что на территории района действует ОПГ, передает сайт телеканала КТК.

По словам животноводов, в селе Сарыбулак несколько лет подряд с пастбищ пропадают лошади и коровы, причем целыми стадами.

Нуржамал Баймагамбетова подсчитывает миллионные убытки. По ее словам, этой осенью с территории ее хозяйства уже дважды воровали коров: в сентябре исчезли больше 20 голов крупного рогатого скота, в октябре еще восемь. А до этого у нее пропадали лошади.

Утверждает, что каждый раз обращалась в полицию - животных ищут по сей день.

"Обычно ночью воруют. Где-то вот на наш участок они проникли и своровали. Ну, тем более такое число - 21 голову. Видимо, там организованное что-то. Потому что они давно. Я говорю, вот у нас этот район - именно Жарминский - много теряется скота у нас вот: Суыкбулак, Карповка, Карасу, Теристанбалы - вот в этом треугольнике очень много скота теряется", - рассказала она.

Скотокрадов не пугают ни сторожевые псы, ни пастухи, утверждают местные.

"Мой сын присматривает за скотом и днем, и ночью. Тем не менее мы не досчитались 24 головы - это целый табун лошадей во главе с жеребцом. И еще с жеребятами. Все забрали", - пожаловалась Жумагуль Сулейменова.

В полиции сообщили, что по области за 10 месяцев зарегистрировано 94 факта кражи скота. 85% из них произошли на вольном выпасе - общий ущерб составил 218 млн тенге.

Больше половины возместили, добавили в полиции.

За скотокрадство задержано 18 человек. И 11 из них оказались членами четырех преступных групп.

Особенно непростая обстановка сложилась в Жарминском районе, отметили стражи порядка.

"Жарминский район остается одной из зон с высоким уровнем скотокрадства. С начала года зарегистрировано всего 14 фактов, из которых в настоящее время раскрыто три преступления. По остальным проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Основной причиной является оставление скота на вольном выпасе без надлежащего присмотра", - сообщил замначальника управления криминальной полиции ДП области Абай Даурен Алимбаев.

Источник: КТК.

Отметим, согласно статье 188-1 УК РК, скотокрадство, то есть тайное хищение чужого скота, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2185166-millionnye-ubytki-zhivotnovody-oblasti-abay-vstrevozheny-skotokradami/

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