30 км шли по следу оперативники, чтобы найти землянку в лесу на севере Казахстана

В СКО в самодельной землянке скрывался подозреваемый в двух преступлениях. Чтобы обнаружить мужчину, полицейские шли по следам около 30 км, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева поступило заявление о факте скотокрадства. Неизвестное лицо похитило лошадь у сельчанина. Вместе с животным из сарая исчезли седло, уздечка и валенки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены следы, по которым оперативники и владелец лошади прошли около 30 км. Следы привели в лесопосадку близ автодороги Булаево - Молодогвардейское.

В зарослях полицейские обнаружили землянку с самодельной печкой и 48-летнего жителя района, который занимался разделкой туши животного.

"Данный гражданин ранее был осужден за квартирную кражу и приговорен к трем годам и шести месяцам ограничения свободы, однако скрылся, не встав на пробационный контроль.

Именно этот человек прежде работал у владельца похищенной лошади, хорошо знал расположение хозпостроек, ему было известно и то, какая из лошадей объезжена. Пропажа валенок подсказала, что преступник скрывается от людей", - пояснил начальник ОП района Асан Мейрамов.

В настоящее время мужчина содержится под стражей. Он подозревается в скотокрадстве и повторной квартирной краже, совершенной в день исчезновения. Также его ждет ответственность за нарушение правил пробационного контроля.

Всего с начала года в СКО зарегистрировали пять фактов скотокрадства, из них три раскрыты. В ходе прошедшего в ноябре оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад" было раскрыто одно ранее совершенное преступление, а также выявлено 37 нарушений ветеринарного контроля при перевозке и реализации мяса.

Ранее стало известно, что пропавших в прошлом году овец нашли в сарае жителя Актюбинской области. Также была раскрыта кража 16 голов крупного рогатого скота, которых похитили с вольного выпаса и вывезли на грузовом автомобиле. Подозреваемого удалось задержать во время забоя животных в Актобе.

Жители Жарминского района области Абай рассказали, что с их пастбищ стали пропадать уже целые стада коров и табуны лошадей. Стражи порядка заявили, что на территории района действует ОПГ. Скотокрадов не пугают ни сторожевые псы, ни пастухи.