Пропавших в прошлом году баранов нашли в сарае жителя Актюбинской области

В Актюбинской области количество краж скота снизилось на 36% по сравнению с прошлым годом, с начала года зафиксировано 32 случая, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в Актюбинской области наблюдается снижение числа краж скота, что связано с более активной работой полиции и рядом профилактических мероприятий.

С начала года зафиксировано 32 случая скотокрадства, что на 36% меньше по сравнению с прошлым годом. Однако проблемы с кражами остаются актуальными, особенно из-за безнадзорного скота, который становится легкой добычей для преступников. Чаще всего такие преступления происходят на вольных выпасах, где животные не охраняются.

По данным сотрудников криминальной полиции, в большинстве случаев жертвами скотокрадства становятся как физические лица, так и владельцы крестьянских хозяйств, которые оставляют своих животных без присмотра.

Так, в Хромтауском районе была раскрыта кража 16 голов крупного рогатого скота, которые были украдены с вольного выпаса и вывезены на грузовом автомобиле. Подозреваемого удалось задержать, когда он забивал животных в Актобе.

В ведомстве обратили внимание на важность оперативности в сообщении о пропаже животных. Задержка с заявлением на несколько дней затрудняет возможность поймать преступников "по горячим следам". Однако это не является препятствием для продолжения оперативно-розыскных мероприятий.

К примеру, в ноябре текущего года во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад" полицейские установили сельчанина, который в прошлом году в Айтекебийском районе похитил у одного из крестьянских хозяйств 8 голов племенных овец, половину которых забил, остальные четыре по сегодняшний день держал в своем сарае.

Кроме того, участились случаи краж в таких районах, как Хромтауский, Мартукский и Кобдинский.

"Для предотвращения краж рекомендуем владельцам заключать трехсторонние соглашения, которые включают владельцев животных, пастухов и местные акиматы.

При таких соглашениях пастухи получают зарплату от акимата и несут материальную ответственность за животных.

Также очень важно, чтобы скот был таврирован и зарегистрирован в базе, что помогает в случае расследования кражи", - сообщил старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Актюбинской области Алтынбек Жабаев.

В соответствии с уголовным законодательством за кражу скота предусмотрено наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что в Карагандинской области сотрудники криминальной полиции оперативно раскрыли три факта кражи скота, задержав подозреваемых и вернув часть похищенного имущества владельцам. Общая сумма ущерба составила 4 млн тенге.

Помимо этого, в Туркестанской области мужчина совершил кражу лошадей, чтобы использовать их для игры в кокпар. Животных вернули хозяину, в отношении подозреваемого проводится расследование.