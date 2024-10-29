"Специально приехал в столицу": предполагаемого закладчика задержали в Астане

В Астане полицейские с поличным задержали 24-летнего подозреваемого в распространении наркотиков путем закладок, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка с поличным задержали 24-летнего гражданина.

По версии полиции, задержанный приехал в столицу с единственной целью – распространить наркотическое средство "масло каннабиса" путем закладок.

"В момент задержания у молодого человека в левом кармане жилетки обнаружено 10 пластиковых тар с наркотическим средством "масло каннабиса", весом порядка 21 грамма.

В процессе следственных действий, в результате обыска квартиры, на кухне в шкафу изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находились пластиковые тары в количестве 552 штуки с наркотическим средством "масло каннабиса", весом 270 грамм", - сообщается в публикации.

Общий вес изъятого наркотического вещества составил около 300 грамм.

Установлено, что мужчине предложили "работу" через Telegram для распространения закладок на территории города.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Напомним, ранее предполагаемых закладчиков наркотиков задержали с поличным бойцы Нацгвардии в Астане.

Также сообщалось, что в Алматы прокуроры заблокировали 16 Telegram-каналов, через которые распространялись наркотики и предлагалась работа закладчиком.

Добавим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.