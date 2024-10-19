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Поймали с поличным: предполагаемых закладчиков задержали в Астане

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Изъятые наркотики
Изъятые наркотики. Фото: Нацгвардия МВД РК

Предполагаемых закладчиков наркотиков задержали с поличным бойцы Нацгвардии в Астане - передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в Нацгвардии, первый случай задержания произошел 18 октября около 19:50 на ул. 70 лет Октября.

В ходе несения службы в районе "Есиль" войсковой наряд заметил гражданина, который находился возле дерева и что-то прятал.

Начальник войскового наряда рядовой Ырыскелді Сайлауұлы и патрульные - рядовые Темирлан Аганкелдиев и Еламан Абиыр незамедлительно направились к мужчине.

"Выяснилось, что он прятал между деревьев свертки с неизвестным веществом. Мы задержали его на месте, после чего провели дополнительный осмотр территории", - пояснил рядовой Ырыскелді Сайлауұлы.

После мужчина был задержан и доставлен полицию.

Следственно-оперативная группа провела обыск личных вещей - в результате у него были обнаружены 64 пакетика, замотанных красной изолентой, с веществом со специфическим запахом.

Еще один случай также произошел на одной из улиц Есильского района.

Начальник войскового наряда рядовой Еркебұлан Парымбеков совместно с патрульными - рядовыми Бекнуром Аяшовым и Құрбанәлі Наурызбай нашли сверток с марихуаной.

Позже были задержаны двое предполагаемых наркокурьера. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176280-poymali-s-polichnym-predpolagaemyh-zakladchikov-zaderzhali-v-astane/

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