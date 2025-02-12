Двое жителей Астаны лишились свободы на 10 лет за хранение наркотиков

В Астане вынесли приговор двум мужчинам, которые хранили в квартире запрещенные вещества и собирались их сбыть, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В Telegram-канале судов Астаны сообщили подробности приговора в отношении Ш. и Р., которых обвиняли в том, что они по предварительному сговору с неустановленным лицом - куратором в Telegram, незаконно приобрели и хранили в квартире аналог психотропного вещества меткатинона (эфедрона) общей массой 97,29 грамм.

По данным суда, речь идет об особо крупном размере. Подсудимые хранили их с целью сбыта, посредством использования электронных информационных ресурсов.

"Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, протоколом и видеозаписью обыска квартиры, переписками в Telegram и фотографиями закладок с координатами и другими материалами уголовного дела.

Прокурор поддержал обвинение и просил каждому назначить 12 лет лишения свободы. Подсудимые вину не признали", - рассказали в суде.

Приговором суда Ш. и Р. признаны виновными и осуждены к 10 годам лишения свободы.

В декабре прошлого года в Астане полицейские задержали подозреваемого в реализации наркотиков. На арендованном им складе было найдено 7 кг запрещенных веществ.

В конце прошлого года жительницу Астаны приговорили к 10 годам лишения свободы за незаконное хранение наркотических веществ.

Осенью того же года в Астане осудили местного жителя по двум уголовным статьям - за сбыт и хранение наркотиков. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.