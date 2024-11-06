"Подозрительный мужчина": на находящегося в розыске обратили внимание в Караганде

В Караганде полицейские задержали мужчину, который пять лет находился в межгосударственном розыске за причинение тяжкого вреда здоровью, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, пятого ноября пеший наряд полка патрульной полиции УП Караганды находился на своем маршруте.

"Обходя дворы, полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину", - отметили в МВД.

Во время проверки по базе данных выяснилось, что 41-летний задержанный пять лет находится в межгосударственном розыске.

"В 2019 году, управляя автомобилем, он нарушил правила дорожного движения и причинил тяжкий вред здоровью человеку", - рассказали в ведомстве.

Инициатору розыска - МВД по Республике Татарстан - сообщили о задержании.

Ранее в Талдыкоргане задержали иностранца, с конца прошлого года находившегося в межгосударственном розыске по обвинению в хищении. В Казахстане мужчина работал пекарем. Его экстрадируют в Узбекистан.

А в Павлодаре нашли разыскиваемого гражданина соседнего государства, подозреваемого в убийстве.

Объявленного в международный розыск казахстанца депортировали из Турции. Мужчина был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении хулиганства.