Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Прятался в тайной комнате: находящегося в розыске мужчину задержали в Астане

Опубликовано:

Задержание подозреваемого
Задержание. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Предполагаемого наркодилера, который находился в международном розыске, задержали в Астане. Мужчина прятался в частном доме, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Полицейские задержали 26-летнего мужчину - известно, что он находился в международном розыске за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, он осуществлял продажу наркотиков через закладки.

Фигурант скрывался в частном доме, в специально оборудованной тайной комнате, вход в которую находился за диваном.

В настоящее время мужчина задержан и помещен в СИЗО.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2197466-pryatalsya-v-taynoy-komnate-nahodyashchegosya-v-rozyske-muzhchinu-zaderzhali-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie