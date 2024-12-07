Прятался в тайной комнате: находящегося в розыске мужчину задержали в Астане
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Предполагаемого наркодилера, который находился в международном розыске, задержали в Астане. Мужчина прятался в частном доме, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Полицейские задержали 26-летнего мужчину - известно, что он находился в международном розыске за сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Согласно материалам дела, он осуществлял продажу наркотиков через закладки.
Фигурант скрывался в частном доме, в специально оборудованной тайной комнате, вход в которую находился за диваном.
В настоящее время мужчина задержан и помещен в СИЗО.
Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
- должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов;
- в общественном месте, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2197466-pryatalsya-v-taynoy-komnate-nahodyashchegosya-v-rozyske-muzhchinu-zaderzhali-v-astane/