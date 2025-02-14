Павлодарца задержали из-за оборудования в его квартире

В одной из квартир Павлодара изъяли оборудование, используемое для организации интернет-мошенничеств. Подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, сотовые операторы и Департамент полиции Павлодарской области при координации прокуратуры региона в ходе проведения оперативных мероприятий выявили жителя Павлодара, которого подозревают в способствовании интернет-мошенничествам.

"Так, в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружили 5 устройств SIM-box (оборудование для подключения SIM-карт и использования их удаленно за пределами страны), более 400 SIM-карт разных мобильных операторов, роутеры, сотовые телефоны", - уточнили в прокуратуре Павлодарской области.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по ст.213 УК "Неправомерное изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства".

В настоящее время подозреваемый взят под стражу, проводятся следственные действия.

Ранее в одной из съемных квартир в Караганде задержали россиянина, которого подозревают в незаконном использовании оборудования Sim-box. Предварительные данные показывают, что с номеров, использованных в Sim-box, осуществлялись телефонные звонки по территории Казахстана, а также в Россию и страны Европы.

В Кокшетау и Жезказгане полицейские также задержали безработных иностранных граждан, а при обыске обнаружили оборудование для интернет-мошенничества. Было изъято два устройства SIM-box на 128 слотов каждый, а также более трех тысяч SIM-карт.

В январе в Алматы выявили и ликвидировали мошеннический call-центр. Он функционировал на территории одного из местных бизнес-центров. Были задержаны 24 подозреваемых. В организации центра подозревают гражданина Российской Федерации.