Обыски провели в двух городах Казахстана (видео)

В Кокшетау и Жезказгане полицейские задержали иностранных граждан, а при обыске обнаружили оборудование для интернет-мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, департамент по противодействию киберпреступности МВД совместно с операторами сотовой связи принимает активные меры по выявлению технических каналов, используемых интернет-мошенниками.

Сотрудники киберполиции при взаимодействии с прокуратурой в городах Кокшетау и Жезказган задержали двух безработных иностранцев.

"При обыске в двух городах изъято два устройства SIM-box на 128 слотов каждый, более трех тысяч SIM-карт, а также роутеры, сотовые телефоны и маршрутизаторы. Фигуранты водворены в изолятор временного содержания", - рассказал заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев.

По информации МВД, с начала года пресечена деятельность 10 ячеек мошенников, задержано 11 лиц, из них четверо иностранцев. Изъято 36 единиц оборудования SIM-box, более 8 тысяч SIM-карт, 11 компьютеров, 452 USB-модема.

Ранее в Алматы в съемной квартире у 19-летнего жителя мегаполиса изъяли оборудование SIM-box, роутер и более 460 SIM-карт казахстанских сотовых операторов. Со слов задержанного, он нашел работу через соцсети, а оборудование получил через курьера.

Также стражи порядка заявили о ликвидации сети мошенников в Восточно-Казахстанской области. В Усть-Каменогорске по трем адресам изъяли 22 устройства SIM-boх, где были установлены 489 SIM-карт сотовых операторов. Задержаны трое подозреваемых.