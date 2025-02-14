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"Участились факты": казахстанцам напомнили об ответственности за неповиновение полиции

Опубликовано:

Полиция
Полиция. Фото: polisia.kz

В Казахстане участились факты неповиновения представителям власти - полиции, в связи с чем в МВД напомнили об ответственности - как административной, так и уголовной, передает NUR.KZ.

В Казахстане в последнее время участились факты неповиновения представителям власти - только за 2024 год было зафиксировано свыше 270 таких случаев, сообщает медиапортал МВД.

"По итогам 2024 года зафиксирован 271 такой случай. Из этого числа 127 нарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 87 ранее судимы и 19 оказали неповиновение в группе лиц", - сообщил заместитель начальника департамента собственной безопасности МВД Алтынбек Шуйншалиев.

За применение насильственных действий в отношении сотрудников полиции осуждено 225 граждан. Так, к пяти годам лишения свободы осужден житель Теректинского района Западно-Казахстанской области. Мужчина после скандала со своей супругой набросился с ножом на двоих участковых инспекторов полиции и нанес раны предплечья и кисти рук.

Другой случай, по информации ведомства, произошел на станции Кандыагаш Актюбинской области. Пассажир поезда "Астана - Атырау" после употребления алкогольных напитков оказал физическое сопротивление инспекторам патрульной службы. За причинение вреда здоровью мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы.

"Полиция обеспечивает защиту жизни, здоровья, прав, свобод граждан и законных интересов общества. Без уважения правовых норм невозможно построить справедливый Казахстан. Призываем граждан соблюдать закон, не допускать фактов неповиновения представителям власти и их оскорбления. Напоминаем, что за такие действия предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность", - отметил Алтынбек Шуйншалиев.

Ранее сообщалось, что в Костанае четверых горожан привлекли к административной ответственности за неповиновение законным требованиям полицейских во время ЧС.

Летом прошлого года в ВКО за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, агрессию и нецензурную брань водителя оштрафовали на 147 680 тенге.

А в Караганде на 10 суток арестовали блогера, который оказал неповиновение сотрудникам полиции.

Напомним, по ч. 1 ст. 613 КоАП РК невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан), органов транспортного контроля на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан об остановке транспортного средства влечет штраф в размере 40 МРП (147 680 тенге) либо административный арест на срок до трех суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220744-uchastilis-fakty-kazahstancam-napomnili-ob-otvetstvennosti-za-nepovinovenie-policii/