Вел себя агрессивно и матерился: в ВКО водитель получил штраф за неповиновение полиции

В ВКО за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, агрессию и нецензурную брань водителя оштрафовали на 147 680 тенге, сообщает пресс-служба Зайсанского районного суда.

В Зайсане районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 613 КоАП РК. Гражданин Ж. обвинялся в неподчинении законным требованиям сотрудника правоохранительного органа, указывает ведомство.

По информации в официальном Facebook-аккаунте судов Восточно-Казахстанской области, установлено, что днем 24 мая 2024 года на улице Куниярова в Зайсане Ж. управлял автомобилем Chevrolet Cobalt и не выполнил законное требование сотрудников полиции остановить транспортное средство. Вел себя агрессивно, не подчинился предупреждениям сотрудников полиции и выражался нецензурной бранью.

В судебном заседании гражданин вину в совершении правонарушения признал, в содеянном раскаялся, информирует ведомство.

Постановлением суда Ж. признан виновным по ч. 1 ст. 613 КоАП РК и с учетом смягчающих обстоятельств наложено административное взыскание в виде административного штрафа на 147 680 тенге в доход государственного бюджета.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее мы писали, что в начале июня необычное задержание попало на видео в Актау - пока полицейские задерживали водителя, пассажирка сбежала на скутере.

Также в апреле в столичном аэропорту задержали пьяного мужчину, который нецензурно выражался и оказал сопротивление стражам порядка.

Ранее в ВКО житель Риддера за 30 минут смог совершить шесть правонарушений. Будучи пьяным, он на авто пытался скрыться от сотрудников полиции.

Напомним, по ч. 1 ст. 613 КоАП РК невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан), органов транспортного контроля на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан об остановке транспортного средства влечет штраф в размере 40 МРП (147 680 тенге) либо административный арест на срок до трех суток.