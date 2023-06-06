"Мама, я попала в аварию": 16 млн тенге отдала пожилая астанчанка мошенникам

Разговор по телефону. Иллюстративное фото: pixabay.com

В полицию обратилась 69-летняя астанчанка. По словам женщины, мошенники выманили у нее деньги, сообщив о ДТП, в которое якобы попала ее дочь, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратилась жительница столицы. По словам потерпевшей, неизвестные выманили у нее денежные средства в размере 16 млн тенге, сообщив по телефону, что ее дочь находится в полиции, а для решения проблемы нужно срочно отправить деньги.

69-летняя женщина рассказала, что около полуночи на домашний телефон позвонила девушка и плачущим голосом сообщила: "Мама, я попала в аварию и нахожусь в полиции, чтобы решить проблемы, мне нужны деньги".

Отмечается, что затем трубку взял мужчина и, представившись полицейским, проинструктировал ее, что сейчас к ней приедет коллега и заберет денежные средства. На вопрос, сколько нужно денег для решения вопроса, ответили – отдать все что есть.

Пожилая женщина, не разобравшись, стала собирать деньги. Пенсионерка насчитала 16 млн тенге, которые собирала для совершения Хаджа в Мекку. Но подумав, что безопасность дочери важнее, передала их прибывшему мужчине. После, опомнившись, и поняв, что дочь в порядке, доверчивая женщина обратилась в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 26-летний мужчина, который прибыл в качестве курьера и взял деньги у женщины. Злоумышленник признался, что за услугу “курьера” ему полагалось 10% от общей суммы.

С похожим заявлением в полицию обратилась 54-летняя женщина, которая также стала жертвой обмана. По аналогичной схеме ее обманул неизвестные и присвоили 2 млн 650 тысяч тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 20-летний молодой человек. Он водворен в изолятор временно содержания ДП Астаны.

"По данным фактам проводится досудебное расследование. Злоумышленники водворены в Изолятор временного содержания города. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы", – заявил начальник УКП ДП Астаны Дастан Калиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023669-mama-ya-popala-v-avariyu-16-mln-tenge-otdala-pozhilaya-astanchanka-moshennikam/