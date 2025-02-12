Момент кражи 20 смартфонов в ТРЦ попал на видео в Астане

В Астане задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в краже 20 смартфонов в ТРЦ. Общая сумма ущерба составила около миллиона тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным медиапортала МВД, двое неизвестных вошли в салон связи, расположенный в торгово-развлекательном центре Астаны, и похитили 20 мобильных телефонов и аксессуары, общая стоимость которых составила около миллиона тенге. При этом все происходящее было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались 29-летние мужчины.

К слову, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности и были судимы за аналогичные преступления. Один из них был задержан и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжаются поиски второго подозреваемого. Задержанный дал признательные показания", - отмечается в сообщении МВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенные имущество изъято.

Ранее Астане камеры зафиксировали кражу 14 гаджетов марки iPhone на 10 млн тенге. Полиция задержала 21-летнего подозреваемого.

А в Алматы полицейские задержали двоих мужчин. Оба подозреваются в краже мобильных телефонов. Один из случаев попал на камеры видеонаблюдения.