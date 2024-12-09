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"Арендовал склад для хранения наркотиков": задержание 35-летнего астанчанина показали на видео

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Наручники
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане полицейские задержали подозреваемого в реализации наркотиков. На арендованном им складе было найдено 7 кг запрещенных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, во время ОПМ полицейские остановили автомобиль марки Chevrolet Cobalt под управлением 35-летнего астанчанина. Они обнаружили в машине подозрительные свертки в количестве 11 штук с порошкообразным веществом. А при обыске квартиры изъяли пластиковые карточки с рекламой интернет-магазина по продажам наркотиков.

Оперативники установили, что мужчина арендовал склад, где было найдено и конфисковано более 7 килограммов наркотических веществ.

Наркотики хранились для продажи через социальные сети. Со слов подозреваемого, он являлся "складом" интернет-магазина, осуществляя реализацию наркотических средств путем закладок. В отношении него зарегистрировано уголовное дело. Мужчина дал признательные показания и был арестован.

Напомним, ранее в полиции Астаны показали видео, снятое во время спецоперации в одной из квартир столицы. В ходе обыска там были найдены 2 кг смолы каннабиса, травматический пистолет марки "ОСА" и газовый пистолет с возможностью стрелять травматическими пулями.

До этого в ноябре в Астане задержали 33-летнего жителя, подозреваемого в незаконном обращении с наркотическими веществами, у него также был найден пистолет.

До этого крупную партию наркотиков изъяли у жителя Алматинской области. Проведенное экспертами исследование подтвердило, что изъятое вещество - высушенная марихуана, общий вес которой составил 9 кг 520 грамм.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Совершенное деяние в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198157-arendoval-sklad-dlya-hraneniya-narkotikov-zaderzhanie-35-letnego-astanchanina-pokazali-na-video/

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