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Астанчанка лишилась свободы на 10 лет за хранение 94 свертков запрещенных веществ

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Женщине надевают наручники
Женщине надевают наручники. Иллюстративное фото: John Moore/Getty Images

Жительницу Астаны приговорили к 10 годам лишения свободы за незаконное хранение наркотических веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

Астанчанку обвиняли в незаконном хранении психотропного вещества в особо крупном размере в целях сбыта, а также в незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта. Подробности дела рассказали в Telegram-канале судов Астаны.

По данным суда, С. незаконно хранила при себе в 57 свертках, а также в своей квартире в 37 свертках аналог психотропного вещества мефедрон в особо крупном размере (84,60 грамма). Кроме того, ее обвиняли в хранении высушенной марихуаны для личного употребления (1,3 грамма).

"Приговором суда с участием присяжных заседателей С. признана виновной в совершении уголовных правонарушений и осуждена по совокупности уголовных правонарушений к 10 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу", — рассказали в суде.

В ноябре этого года в Астане и Караганде полицейские изъяли крупные партии наркотиков, тогда были задержаны мужчина и женщина.

Также в ноябре к 8 и 18 годам лишения свободы были приговорены два жителя Астаны за распространение наркотических средств в почтовых посылках.

В октябре мы писали, что жительница области Ұлытау, находясь под подпиской о невыезде по подозрению в сбыте наркотиков, уехала в Карагандинскую область заниматься той же работой. В результате, ее приговорили к 10 годам лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201204-astanchanka-lishilas-svobody-na-10-let-za-hranenie-94-svertkov-zapreshchennyh-veshchestv/

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