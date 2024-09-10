Астанчанина приговорили к 10 годам за наркотики

Суд в Астане осудил местного жителя по двум уголовным статьям - за сбыт и хранение наркотиков. Его приговорили к 10 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении С. по факту сбыта наркотических средств в особо крупном размере и незаконного хранения наркотических средств без цели сбыта.

В Telegram-канале столичных судов говорится, что подсудимый встретился с покупателем и продал гашиш весом 792,18 гр (особо крупный размер) за 370 тысяч тенге. Кроме того, у себя дома он незаконно хранил данное наркотическое средство - 0,46 гр.

Подсудимый признал свою вину частично. Присяжные заседатели признали его виновным. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Согласно пункту 3 части 3 статьи 297 УК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

В соответствии с частью 2 статьи 296 УК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств наказываются:

штрафом в размере до 160 МРП (590 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов;

либо арестом на срок до 40 суток.