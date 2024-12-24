Астанчанин обманул родственников жены и знакомых на 57 млн тенге, пообещав машины из Кореи

Житель Астаны лишился свободы на 6 лет, так как обманул своих знакомых и родственников жены на 57 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В Telegram-канале судов Астаны сообщили об оглашенном обвинительном приговоре в отношении Д. Его обвиняли в хищении чужого имущества путем обмана, совершенного неоднократно (15 фактов) и в крупном размере.

"Д., путем обмана близких родственников своей супруги, а также других знакомых лиц, под предлогом приобретения транспортных средств из Кореи по выгодным ценам, а также приобретения квартир в Астане по государственной программе, в период с декабря 2023 года по август 2024 года неоднократно похитил денежные средства 15 потерпевших на общую сумму свыше 57 млн тенге", - рассказали в суде.

Подсудимый вину полностью признал. Суд учел чистосердечное раскаяние, признание вины, и наличие малолетнего ребенка у обвиняемого. Но отягчающим обстоятельством признан опасный рецидив преступлений.

"Приговором суда Д. признан виновным и, учитывая обстоятельства совершенных преступлений, их тяжесть, невозмещение причиненного потерпевшим ущерба, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены", - сказано в сообщении суда.

В начале декабря в Астане рассмотрели дело по мошенничеству в особо крупном размере: подсудимая обещала пострадавшим помощь в приобретении квартир по цене ниже рыночной стоимости.

До этого жительницу Жамбылской области, склонившую 21 человека взять кредиты, осудили за мошенничество. Ущерб составил более 21 млн тенге.

В августе в Астане осудили мужчину, которого также обвиняли в мошенничестве, связанном с приобретением жилья. Мужчина обманом завладел 20 млн тенге.

Отметим, что по ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается:

штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге);

исправительными работами в том же размере;

привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

ограничением свободы на срок до двух лет;

лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 190 УК, мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.