Казахстанка соврала о знакомых в акимате и обманула 28 человек на 57 млн тенге

В Астане пересмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая ранее была осуждена за мошенничество на 57 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В Telegram-канале судов Астаны сообщили, что в ноябре прошлого года С. была признана виновной по факту мошенничества, совершенного в крупном размере и неоднократно. Она была осуждена к 3,5 годам лишения свободы.

"Судом установлено, что С., с января 2019 года по март 2024 года, путем обмана и злоупотребления доверием, неоднократно, введя в заблуждение 28 потерпевших о том, что через своих знакомых, работающих в акимате Караганды, имеет возможность оказать содействие в получении жилья через "Отбасы банк", завладела денежными средствами на общую сумму более 57 млн тенге.

Причиненный ущерб потерпевшим не возмещен. Осужденная обжаловала судебный акт, просила отсрочку исполнения наказания ввиду наличия несовершеннолетних детей", - сказано в сообщении.

Но постановлением апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения, а приговор вступил в законную силу.

В декабре прошлого года мы писали, что житель Астаны лишился свободы на 6 лет, так как обманул своих знакомых и родственников жены на 57 млн тенге. Он обещал им жилье и машины из Кореи.

Также в декабре 2024 года в Астане рассмотрели дело по мошенничеству в особо крупном размере: подсудимая обещала пострадавшим помощь в приобретении квартир по цене ниже рыночной стоимости.

В августе прошлого года сообщалось, что на 525 млн тенге обманула вкладчиков, желающих приобрести жилье, 41-летняя жительница Астаны. Суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы.