Принимали проекты с дефектами: Антикор выявил нарушения при строительстве дорог в Караганде

В Карагандинской области в ходе мониторинга строительства и ремонта автодорог установлены факты ввода в эксплуатацию объектов при наличии дефектов, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

"В Карагандинской области в ходе мониторинга строительства и ремонта автомобильных дорог установлены факты ввода в эксплуатацию объектов при наличии дефектов. Так, акиматом приняты ремонтные работы по дороге "Караганда - Шахтинск - Есенгельды - Кайнар - Нура", по которым у филиала Наццентра качества дорожных активов были замечания по дорожному покрытию.

Для исключения подобных фактов Антикором рекомендовано законодательно закрепить обязанность заказчика и подрядчика устранять нарушения, выявленные по результатам экспертизы качества дорог", - отмечается в сообщении ведомства.

Кроме этого, с целью предотвращения возможных дефектов специально созданной мониторинговой группой изучалось качество проводимых дорожных работ - мониторинг осуществлялся на 8 дорогах области, в том числе "Караганда-Балхаш" - 362 км, "Балхаш - Бурылбайтал" - 50 км.

Так, к примеру, при реконструкции дороги "Караганда-Балхаш" не допущено применение щебня, не соответствующего ГОСТу. Отмечается, что за счет подрядчика произведена замена строительного материала.

По данным Антикора, усиленный контроль со стороны ведомства способствовал своевременному завершению данного долгостроя к концу 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области при строительстве и ремонте автодорог были выявлены значительные недостатки, в том числе проблемы с планированием и нарушением гарантийных сроков.

Антикор проводил ранее мониторинг строительства дорог и в Алматинской области. Рабочая группа выехала на объекты Қонаев-Курты, Курты-Бурылбайтал и объезд Шамалган.

Ранее мы также писали, что качество автомобильных дорог остается неудовлетворительным, несмотря на миллиардные вложения. Для борьбы с этим планируют использовать цифровой тенге.

Помимо этого, в Антикоррупционной службе РК заявили, что за последние 5 лет на дорожную отрасль было затрачено более 6 трлн тенге, но ее состояние вызывает нарекания.