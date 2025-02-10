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Главу отдела ЖКХ осудили за похищенные миллионы в Акмолинской области

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Мужчина в деловом костюме
Чиновник. Иллюстративное фото: triloks / Getty Images

В Акмолинской области руководитель отдела ЖКХ и директор ТОО осуждены за злоупотребление полномочиями и хищение 8 млн тенге при ремонте котельных, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении руководителя отдела ЖКХ за злоупотребление должностными полномочиями с причинением ущерба государству (п.3 ч.4 ст.361 УК) и директора ТОО за хищение имущества в крупном размере (п.1 ч.3 ст.189 УК) рассмотрел Аккольский районный суд.

Выяснилось, что в 2022 году отдел ЖКХ и ТОО заключили договор по ремонту котельных.

"В рамках данного договора в течение 2022 года директор ТОО составил акты выполненных работ об установке трех отопительных котлов в котельных в городе Акколь без фактической их установки. Глава отдела ЖКХ, зная, что котлы не установлены, подписывал акты и счета к оплате", - установил суд.

В результате оказалось похищено более 8 млн тенге. Данное уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением, которым подсудимые признали вину.

При назначении наказания суд учел смягчающими обстоятельствами у обвиняемых их чистосердечное раскаяние, признание вины, наличие малолетних детей и возмещение причиненного ущерба. Отягчающим обстоятельством у главы отдела ЖКХ стало совершение преступления в нарушение принятой присяги.

Приговором суда каждому подсудимому назначили 3 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Руководителю отдела ЖКХ пожизненно запретили занимать должности на государственной службе, а директора ТОО лишили права занимать руководящие и материально ответственные должности.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее суд назначил арест руководителю отдела ЖКХ в Зерендинском районе Акмолинской области. Он ездил за рулем автомобиля, уже лишившись водительских прав из-за управления машиной в нетрезвом состоянии.

В Талдыкоргане уголовное дело возбудили против трех сотрудников отдела ЖКХ. Подрядной организацией не были выполнены в полном объеме строительные работы по обустройству сквера, а сумма ущерба, причиненного государству, составила 37 млн тенге.

В Степногорске сотрудницу отдела ЖКХ и ее знакомую осудили за хищение 43 млн тенге бюджетных средств. Деньги перечислялись за фактически невыполненные работы на счет ТОО, принадлежащий одной подсудимой, и на счет ИП мужа другой подсудимой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219481-glavu-otdela-zhkh-osudili-za-pohishchennye-milliony-v-akmolinskoy-oblasti/