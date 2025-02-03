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Сотрудница отдела ЖКХ Степногорска перевела на счет мужа и знакомой 43 млн тенге

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Женщина-бухгалтер
Бухгалтер. Иллюстративное фото: nathaphat / Getty Images

Сотрудницу отдела ЖКХ Степногорска и ее знакомую осудили за хищение 43 млн тенге бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, общая сумма незаконно перечисленных средств составила более 43 млн тенге.

"Специалист бухгалтерии отдела ЖКХ Степногорска с 2020 по 2023 годы, используя ЭЦП руководителя отдела, незаконно перечисляла бюджетные средства за фактически невыполненные работы на счет ТОО, принадлежащий ее знакомой, и на счет ИП своего мужа. Знакомая оказывала содействие в обналичивании денег, предоставив банковский счет своего ТОО", - установил суд.

Тем самым, по информации суда, обвиняемая, используя служебное положение, в группе лиц по сговору со своей знакомой путем мошенничества совершила неоднократное хищение бюджетных средств, причинив материальный ущерб государству в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.190 УК).

А владелица ТОО, по версии обвинения, оказывала пособничество подсудимой в совершении данного преступления (ч.5 ст.28 - п.1,4 ч.3 ст.190 УК).

Вина двух женщин была доказана выявленными прокуратурой нарушениями о хищении бюджетных средств, заключением государственного аудитора, документами о необоснованных перечислениях, банковскими перечислениями, показаниями потерпевшего, свидетелей, а также признанием вины подсудимыми.

При назначении наказания суд учел смягчающим обстоятельством наличие у подсудимых несовершеннолетних детей, а также частичное возмещение владелицей ТОО причиненного ущерба. Отягчающим обстоятельством у специалиста бухгалтерии стало совершение правонарушения лицом, нарушившим присягу или профессиональную клятву.

Приговором суда сотруднице отдела ЖКХ назначили 6 лет, а ее знакомой - 5 лет лишения свободы, с пожизненным лишением каждой занимать должности на государственной службе.

Гражданский иск отдела ЖКХ о взыскании материального ущерба с обеих осужденных удовлетворен. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее Верховный суд рассмотрел дело о хищении, совершенном бухгалтером предприятия, которая перевела более 600 млн на счета ИП - свой и брата. Сотруднице ТОО назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы за мошенничество.

А в Кызылординской области перед судом предстал главный бухгалтер средней школы, обвиняемый в хищении более 20 млн тенге путем перевода денег на свой счет. Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы.

В Мангистауской области расследуется хищение 243 млн тенге в техническом колледже. Деньги предназначались для стипендий, командировок и налоговых обязательств. В преступлении подозревается бухгалтер учреждения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217452-sotrudnica-otdela-zhkh-stepnogorska-perevela-na-schet-muzha-i-znakomoy-43-mln-tenge/