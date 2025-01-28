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Уголовное дело возбудили против сотрудников отдела ЖКХ Талдыкоргана

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Парк
Сквер. Иллюстративное фото: Saharrr / Getty Images

Завершено расследование по делу о неполном выполнении работ при обустройстве сквера в Талдыкоргане за сумму свыше 1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Жетісу.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, спецпрокуроры области Жетісу завершили расследование уголовного дела в отношении должностных лиц отдела ЖКХ Талдыкоргана.

В марте 2020 года в рамках государственных закупок отдел ЖКХ заключил договор с ТОО на проведение работ по обустройству сквера на сумму 1 млрд 92 млн тенге.

"Однако вопреки требованиям п.6 ст.97 Бюджетного кодекса РК заказчик не обеспечил полноту выполнения обязательств при осуществлении платежей в пользу подрядчика", - уточнили в прокуратуре региона.

В результате подрядной организацией не были выполнены строительные работы в полном объеме, а сумма ущерба, причиненного государству, составила 37 млн тенге.

Материальный ущерб полностью возмещен государству.

В настоящее время расследование в отношении трех лиц завершено, и уголовное дело  направлено в суд.

Ранее руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тараза осудили за хищение 34,2 млн тенге, выделенных на ремонт дорог. Его приговорили к 8 годам лишения свободы.

А в области Жетісу главу отдела ЖКХ Сарканского района осудили из-за бюджетных средств, потраченных на неработающие санузлы. Прокурорская проверка показала, что объект фактически не функционировал, а выделенные бюджетные средства уже были израсходованы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215745-ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-sotrudnikov-otdela-zhkh-taldykorgana/

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