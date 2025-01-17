Главу отдела ЖКХ арестовали в Акмолинской области

В Акмолинской области назначили арест водителю, уже лишенному права управления автомашиной. Нарушителем оказался руководитель отдела ЖКХ, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении в отношении руководителя отдела ЖКХ за управление автомашиной, будучи лишенным права управления транспортными средствами (ч.3 ст.612 КоАП), рассмотрел Зерендинский районный суд.

В феврале 2024 года постановлением суда за управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения (ч.1 ст.608 КоАП) мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами на 7 лет.

В суде вину в совершении нового правонарушения он признал и подтвердил факты, изложенные в протоколе. Его вина подтверждалась его объяснением, признанием вины и рапортом инспектора полиции.

Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили административное взыскание в виде ареста на 10 суток.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.612 КоАП РК управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на 10 суток.

Ранее в области Жетісу руководителя отдела ЖКХ Сарканского района осудили из-за бюджетных средств, потраченных на нефункционирующие санузлы. По данным прокуратуры, он и директор подрядной организации похитили 74,7 млн тенге, предназначенные для установки туалетов на туристических объектах.