Top.Mail.Ru
Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Главу отдела ЖКХ арестовали в Акмолинской области

Опубликовано:

Мужчина под арестом
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: luoman / Getty Images

В Акмолинской области назначили арест водителю, уже лишенному права управления автомашиной. Нарушителем оказался руководитель отдела ЖКХ, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении в отношении руководителя отдела ЖКХ за управление автомашиной, будучи лишенным права управления транспортными средствами (ч.3 ст.612 КоАП), рассмотрел Зерендинский районный суд.

В феврале 2024 года постановлением суда за управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения (ч.1 ст.608 КоАП) мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами на 7 лет.

В суде вину в совершении нового правонарушения он признал и подтвердил факты, изложенные в протоколе. Его вина подтверждалась его объяснением, признанием вины и рапортом инспектора полиции.

Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили административное взыскание в виде ареста на 10 суток.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.612 КоАП РК управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на 10 суток.

Ранее в области Жетісу руководителя отдела ЖКХ Сарканского района осудили из-за бюджетных средств, потраченных на нефункционирующие санузлы. По данным прокуратуры, он и директор подрядной организации похитили 74,7 млн тенге, предназначенные для установки туалетов на туристических объектах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212653-glavu-otdela-zhkh-arestovali-v-akmolinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie