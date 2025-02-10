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Сотни SIM-карт: полицейские заявили о ликвидации сети мошенников в ВКО (видео)

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SIM-карты на столе
SIM-box. Фото: polisia.kz

Стражи порядка заявили о том, что была ликвидирована сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области - задержаны три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай сообщил, что сотрудниками киберполиции ДП ВКО совместно с ДКНБ и прокуратурой в Усть-Каменогорске по трем адресам изъято 22 устройства SIM-boх, где были установлены 489 SIM-карт сотовых операторов.

Помимо этого также изъяты 452 USB-интернет модема, 13 компьютеров, 4 роутера и один ноутбук.

За незаконную деятельность задержано трое подозреваемых.

Ранее в Караганде был задержан 20-летний гражданин России, который подозревается в незаконном использовании оборудования SIM-box.

В результате обыска, проведенного по месту временного проживания подозреваемого, полицией были изъяты: устройство SIM-box с 128 слотами, два Wi-Fi роутера, усилитель сигнала, 1875 SIM-карт операторов Altel/Tele2 и Activ.

А в Алматы задержан иностранец, который подозревается в мошенничестве - у него на съемной квартире обнаружено около 2 тысяч SIM-карт.

Также в южной столице выявили использование оборудования SIM-box - оно располагалось в квартире одного из граждан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219295-desyatki-sim-box-i-sotni-sim-kart-policeyskie-zayavili-o-likvidacii-seti-moshennikov-v-vko-video/