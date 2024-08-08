Казахстанских блогеров оправдали по делу о вымогательстве 50 млн тенге

В Северо-Казахстанской области по делу блогеров, обвиняемых в вымогательстве денег у директора ТОО, вынесли оправдательный приговор. Процесс проходил с участием присяжных заседателей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в Telegram-канале суда, Специализированным межрайонным судом по уголовным делам СКО с участием коллегии присяжных заседателей оглашен оправдательный приговор в отношении обвиняемых в вымогательстве.

Двое подсудимых обвинялись в том, что требовали от директора ТОО ежемесячной безвозмездной оплаты им денежных средств в сумме 200 тыс. тенге за прекращение проведения проверок по выявлению фактов нарушений со стороны товарищества, а также за то, что в дальнейшем не будут распространять материалы в Instagram и YouTube, оглашение которых может причинить существенный вред интересам компании и нанести урон деловой репутации.

"Директор ТОО, восприняв угрозу реальной, выплатил в течение пяти месяцев подсудимым денежные средства в сумме 1 млн тенге путем наличных и безналичных оплат (ст.194 ч.2 п.2 УК РК)", - отмечается в сообщении суда.

Также подсудимые обвинялись в том, что позднее по телефону позвонили управляющему директору другого ТОО и потребовали заплатить им 50 млн тенге за прекращение обращений, направленных на проведение проверок по выявлению фактов нарушений товарищества и за дальнейшее нераспространение в социальных сетях материалов в отношении компании.

"Региональный директор ТОО передала одному из подсудимых денежные средства в сумме 25 млн тенге, 5 млн тенге из которых были оригинальными купюрами, 20 млн - муляжом (ст.194 ч.4 п.2 УК РК)", - следовало из обвинения.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде 10 лет лишения свободы каждому. Сторона защиты просила оправдать блогеров.

"Вердиктом присяжных заседателей подсудимые признаны невиновными в совершении вымогательств за недоказанностью их вины в совершении инкриминируемых деяний. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в суде.

Напомним, осенью прошлого года в МВД проинформировали, что сотрудники УБОП ДП СКО пресекли факт вымогательства 50 млн тенге у руководства торговой сети в Петропавловске. Задержаны блогеры 33 и 34 лет.

В ведомстве отметили, что подозреваемые были хорошо известны в определенных кругах как авторы ресурса в социальных сетях, посвященного защите прав потребителей.

По данным следствия, с начала 2022 года они регулярно проводили так называемые "рейды" по торговым точкам Петропавловска.

"Под видом блогеров снимали провокационные видеоролики с участием работников торговой сети, создавая конфликтные ситуации с вызовом полиции", - пояснили в МВД.

При этом, добавили в ведомстве, подозреваемые вместе с "рейдами" направляли жалобы в госорганы о нарушениях, якобы выявленных ими в торговых точках, инициируя внеплановые проверки.

"В начале сентября молодые люди путем шантажа начали требовать от регионального директора торговой сети деньги в сумме 50 млн тенге за прекращение своих действий, однако были задержаны сотрудниками УБОП ДП СКО с поличным при передаче части суммы - 5 млн тенге", - рассказывали тогда в МВД.

По данному факту было начато досудебное расследование по п.2 ч.2 ст.194 УК РК (Вымогательство).