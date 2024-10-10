Оправдательный приговор блогерам по делу о вымогательстве 50 млн тенге отменили

В СКО в апелляционной инстанции отменили оправдательный приговор, вынесенный присяжными по делу блогеров, обвиняемых в вымогательстве денег у директора ТОО, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судебная коллегия по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу представителя потерпевшего и апелляционное ходатайство прокурора на оправдательный приговор суда.

Органом досудебного расследования двое подсудимых обвинялись в вымогательстве денег у субъектов предпринимательства за прекращение проведения проверок по выявлению нарушений в сфере прав потребителей.

В суде первой инстанции данное уголовное дело рассмотрели с участием присяжных заседателей.

Вердиктом присяжных подсудимые были признаны невиновными в совершении преступлений, предусмотренных п.2 ч.2 и п.2 ч.4 ст.194 УК РК, и оправданы за недоказанностью их вины.

На оправдательный приговор прокурор принес апелляционное ходатайство, а представитель потерпевшего подал апелляционную жалобу.

Судебная коллегия признала, что при формировании коллегии присяжных заседателей допущены нарушения, влекущие отмену оправдательного приговора.

"Установлен факт сокрытия присяжными заседателями сведений, вызывающих обоснованные сомнения в их беспристрастности и объективности при постановлении приговора и являющихся основаниями для их освобождения от участия в деле", - уточнили в суде.

Апелляционной инстанцией приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Северо-Казахстанской области в отношении оправданных был отменен.

Уголовное дело направили на новое судебное разбирательство в суд, постановивший приговор, в ином составе, со стадии предварительного слушания.

Апелляционное ходатайство прокурора, апелляционная жалоба представителя потерпевшего были удовлетворены частично.

Напомним, осенью прошлого года в МВД проинформировали, что в Петропавловске пресечен факт вымогательства 50 млн тенге у руководства торговой сети. Были задержаны блогеры 33 и 34 лет.

В ведомстве отметили, что подозреваемые были хорошо известны в определенных кругах как авторы ресурса в социальных сетях, посвященного защите прав потребителей.

По данным следствия, с начала 2022 года они регулярно проводили так называемые "рейды" по торговым точкам Петропавловска.

"Под видом блогеров снимали провокационные видеоролики с участием работников торговой сети, создавая конфликтные ситуации с вызовом полиции", - пояснили в МВД.

При этом, добавили в ведомстве, подозреваемые вместе с "рейдами" направляли жалобы в госорганы о нарушениях, якобы выявленных ими в торговых точках, инициируя внеплановые проверки.

"В начале сентября молодые люди путем шантажа начали требовать от регионального директора торговой сети деньги в сумме 50 млн тенге за прекращение своих действий, однако были задержаны сотрудниками УБОП ДП СКО с поличным при передаче части суммы - 5 млн тенге", - поделились в МВД.