Факт вымогательства 50 млн тенге пресекли в СКО: задержаны "блогеры"

Сотрудники УБОП ДП СКО пресекли факт вымогательства 50 млн тенге у руководства торговой сети в Петропавловске. Задержаны "блогеры", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, сотрудниками УБОП ДП СКО по обращению директора торговой сети по подозрению в вымогательстве 50 млн тенге задержаны двое жителей Петропавловска.

"Молодые люди 33 и 34 лет хорошо известны в определенных кругах, как авторы ресурса в социальных сетях, посвященного защите прав потребителей. Установлено, что с начала 2022 года под лозунгами о защите прав потребителей они регулярно проводили так называемые "рейды" по торговым точкам Петропавловска.

Под видом блогеров снимали провокационные видеоролики с участием работников торговой сети, создавая конфликтные ситуации с вызовом полиции. Однако не пользовались особой популярностью у широкой аудитории, имея на канале в YouTube и в Instagram-паблике несколько тысяч подписчиков, преимущественно - жителей СКО.

При провокациях и конфликтах они опирались на факты реализации якобы просроченной продукции, а в некоторых случаях сами уносили продукты питания (шоколад, напитки) без оплаты их стоимости", - рассказали в МВД РК.

При этом, добавили в ведомстве, подозреваемые вместе с "рейдами" направляли жалобы в госорганы о нарушениях, якобы выявленных ими в торговых точках, инициируя внеплановые проверки.

"В начале сентября молодые люди путем шантажа начали требовать от регионального директора торговой сети деньги в сумме 50 млн тенге за прекращение своих действий, однако были задержаны сотрудниками УБОП ДП СКО с поличным при передаче части суммы - 5 млн тенге", - поделились в МВД.

По данному факту начато досудебное расследование по п.2 ч.2 ст.194 УК РК. Сейчас проводятся обыски и следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Наказание за вымогательство в Казахстане

Согласно ст.194 УК РК:

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Вымогательство, совершенное:

1) с применением насилия;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Вымогательство, совершенное:

1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;

2) с целью получения имущества в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.