Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Факт вымогательства 50 млн тенге пресекли в СКО: задержаны "блогеры"

Опубликовано:

Задержание в Петропавловске
Задержание. Фото: polisia.kz

Сотрудники УБОП ДП СКО пресекли факт вымогательства 50 млн тенге у руководства торговой сети в Петропавловске. Задержаны "блогеры", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, сотрудниками УБОП ДП СКО по обращению директора торговой сети по подозрению в вымогательстве 50 млн тенге задержаны двое жителей Петропавловска.

"Молодые люди 33 и 34 лет хорошо известны в определенных кругах, как авторы ресурса в социальных сетях, посвященного защите прав потребителей. Установлено, что с начала 2022 года под лозунгами о защите прав потребителей они регулярно проводили так называемые "рейды" по торговым точкам Петропавловска.

Под видом блогеров снимали провокационные видеоролики с участием работников торговой сети, создавая конфликтные ситуации с вызовом полиции. Однако не пользовались особой популярностью у широкой аудитории, имея на канале в YouTube и в Instagram-паблике несколько тысяч подписчиков, преимущественно - жителей СКО.

При провокациях и конфликтах они опирались на факты реализации якобы просроченной продукции, а в некоторых случаях сами уносили продукты питания (шоколад, напитки) без оплаты их стоимости", - рассказали в МВД РК.

При этом, добавили в ведомстве, подозреваемые вместе с "рейдами" направляли жалобы в госорганы о нарушениях, якобы выявленных ими в торговых точках, инициируя внеплановые проверки.

"В начале сентября молодые люди путем шантажа начали требовать от регионального директора торговой сети деньги в сумме 50 млн тенге за прекращение своих действий, однако были задержаны сотрудниками УБОП ДП СКО с поличным при передаче части суммы - 5 млн тенге", - поделились в МВД.

По данному факту начато досудебное расследование по п.2 ч.2 ст.194 УК РК. Сейчас проводятся обыски и следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Наказание за вымогательство в Казахстане

Согласно ст.194 УК РК:

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Вымогательство, совершенное: 

1) с применением насилия; 

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Вымогательство, совершенное: 

1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 

2) с целью получения имущества в крупном размере, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046315-fakt-vymogatelstva-50-mln-tenge-presekli-v-sko-zaderzhany-blogery/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.