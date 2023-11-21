Золотые слитки нашли при обыске и задержании граждан Казахстана, Украины и России (видео)

Транспортные полицейские задержали предполагаемую транснациональную организованную группу, занимавшуюся незаконным оборотом драгоценных металлов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

"Сотрудниками департамента полиции на транспорте при координации Главной транспортной прокуратуры задержана транснациональная организованная группа в составе граждан Казахстана, Украины и Российской Федерации, которые на протяжении длительного времени занимались незаконным оборотом драгоценных металлов на территории Казахстана", - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте Темиржан Рамазанов.

По его словам, участники преступной группы организовали незаконную добычу золотосодержащей руды из шахты, расположенной в Акмолинской области.

Кустарное сырье передавалось в подпольные мастерские для изготовления ювелирных изделий, которые продавались под брендами известных ювелирных домов.

Транспортировка изделий, по данным правоохранителей, проводилась воздушным и железнодорожным транспортом.

При проведении обысков изъяты оборудование для переработки руды, золотые слитки, свыше 15 кг ювелирных изделий, бирки и сертификаты, 19 тонн руды, полтора килограмма ртути, более 20 кг взрывчатых веществ.

"Преступная группировка отличалась четким распределением ролей: учредители шахты, организаторы добычи сырья, аффинажники, ювелирные мастера, лица, отвечающие за продажу и брендирование", - пояснил Темиржан Рамазанов.

Досудебное расследование проводится по статьям 295-1 и 264 УК РК. Подозреваемыми признаны 17 человек, 10 из них содержатся под стражей, проверяется причастность иных лиц к данному преступлению.

Добавим, что согласно 295-1 УК РК:

1. Незаконные добыча, приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов или драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере или причинившие крупный ущерб, наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере или причинившие особо крупный ущерб, наказываются лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

А в соответствии со ст.264 УК РК:

1. Создание транснациональной организованной группы или транснациональной преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением транснациональной преступной организации наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

2. Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.