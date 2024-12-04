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Ущерб в 250 млн тенге: ОПГ незаконно добывала золото в Акмолинской области

Опубликовано:

Золотые украшения
Золотые украшения. Иллюстративное фото: Pexels

В Акмолинской области группа людей незаконно занималась добычей золота и изготовлением золотых украшений. Суд вынес им приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Главной транспортной прокуратуры.

Преступную схему организовал гражданин Казахстана, привлек к работе он россиян и украинцев. Ущерб государству составил более 250 млн тенге.

В суде удалось доказать, что 12 участников ОПГ незаконно добывали и перерабатывали золотосодержащую руду, а также кустарно производили ювелирные изделия. Последние сбывались на рынках и в ювелирных магазинах по Казахстану

Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в ноябре прошлого года транспортные полицейские задержали предполагаемую транснациональную организованную группу, занимавшуюся незаконным оборотом драгоценных металлов на территории Казахстана. По данным правоохранителей, в состав входили граждане РК, Украины и России. Незаконная добыча золотосодержащей руды производилась из шахты, расположенной в Акмолинской области.

В августе они были преданы суду.

В июле двух жительниц Кызылординской области обвинили в том, что они обманом забрали у предпринимателей, торгующих золотыми украшениями, товар на 70 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2196231-ushcherb-v-250-mln-tenge-opg-nezakonno-dobyvala-zoloto-v-akmolinskoy-oblasti/

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