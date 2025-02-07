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Вынесен приговор по делу о прорыве плотины в Актюбинской области

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Паводок в Актюбинской области
Зоны подтопления в Актюбинской области. Фото: t.me/KZgovernment

В Актюбинской области вынесли приговор директору ТОО, который не принял меры по сбросу воды, что привело к прорыву плотины "Магаджан", передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Хромтауского района Актюбинской области поддержала государственное обвинение по делу о прорыве плотины "Магаджан".

"Согласно материалам дела, директор ТОО, являясь управляющей компанией, из корыстных соображений не принял меры по сбросу воды", - рассказали в прокуратуре региона.

4 апреля 2024 года произошел разрыв плотины, что привело к затоплению поселков Табантал, Кызылту и Бескоспа, а также нанесен ущерб имуществу граждан и инфраструктуре.

Приговором Хромтауского районного суда подсудимый признан виновным по ст.254 УК (Недобросовестное отношение к обязанностям).

Его осудили к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с запретом заниматься деятельностью в сфере водного хозяйства на 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в начале апреля прошлого года произошел прорыв плотины Магаджановского водохранилища, которое находится в Хромтауском районе Актюбинской области. В связи с прорывом была организована эвакуация населения.

Кроме того, весной 2024 года в Актюбинской области в Айтекебийском районе произошел прорыв Щербаковской плотины. В связи с угрозой подтопления было принято решение об эвакуации жителей села Жургенева.

Тогда же было зарегистрировано уголовное дело по статье о халатности при произведенном в 2023 году ремонте Щербаковской плотины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218760-vynesen-prigovor-po-delu-o-proryve-plotiny-v-aktyubinskoy-oblasti/