Жестокие методы воспитания в ясли-саду Шахтинска попали на видео

В детском саду Шахтинска уволили воспитателя после того, как методы ее работы попали на камеру - женщина грубо швыряла детей и закрывала руками рот, передает сайт телеканала КТК.

На кадрах женщина, вероятно, воспитатель детсада, дергая и поднимая за руки, сажает малыша на горшок. Затем так же грубо укладывает его спать, моментами закрывая ребенку рот руками и одеялом.

Также есть кадры, как пишет телеканал, где педагог отбирает у детей игрушки, при этом некоторые от ее резких движений падают.

Тревогу забили родители одного из малышей - ребенок категорически не хотел идти в сад. От увиденного с камер наблюдения родители дошкольного заведения были в шоке, а воспитателя в итоге уволили.

"Администрацией ясли-сада "Карлыгаш", совместно с родителями одного из воспитанников, в ходе мониторинга камер видеонаблюдения было установлено грубое и непозволительное отношение одного из воспитателей к ребенку. В результате родителями было принято решение подать соответствующее заявление в органы внутренних дел", - сообщил руководитель отдела образования города Шахтинска Николай Онсович.

Источник: КТК

Ранее в Сети распространилось видео, возмутившее многих экибастузцев. На кадрах женщина накрывает лежащего в кровати ребенка одеялом и несколько раз бьет его рукой.

Также ранее в Павлодаре воспитатель в группе детского сада проявляла агрессию к детям. На произошедшее отреагировали в отделе образования Павлодара.

Ранее в Сети появилось также видео, как в группе детского сада воспитатель поднимает руку на двоих малышей. В ДП Шымкента заявили, что возбуждено уголовное дело. В управлении образования города сообщили, что воспитателя уволили.

Позже воспитатель оказалась на скамье подсудимых по обвинению в жестоком обращении с ребенком и нанесении травм. Однако женщина избежала ответственности - уголовное дело прекратили в связи с примирением с законным представителем потерпевшей.