Расследование проводят в Экибастузе из-за видео из детского сада

В Сети распространилось видео, возмутившее многих экибастузцев. На кадрах женщина накрывает лежащего в кровати ребенка одеялом и несколько раз бьет его рукой, передает NUR.KZ.

Видео, снятое камерой наблюдения в спальне детского сада, появилось в Instagram-паблике ekibas_v_teme.

Случившееся прокомментировали в ДП Павлодарской области.

"Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Экибастуза. Полицией по данному видео проводятся проверочные мероприятия. По их результатам будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц", - рассказали в ведомстве.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева заявила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По информации "Ирбис TV", данный факт произошел в частном детском саду.

"Управлением полиции факт зафиксирован. Ведутся следственные действия, по итогам которых будут приняты соответствующие меры. Помощник воспитателя отстранен от работы до выяснения обстоятельств", - сообщили в отделе образования Экибастуза.

Также в ведомстве отметили, что родители мальчика пока официально с заявлением в полицию не обратились.

Ранее в Сети распространилось видео, как в группе детского сада воспитатель поднимает руку на двоих малышей. В ДП Шымкента заявили, что возбуждено уголовное дело. В управлении образования города сообщили, что воспитателя уволили.

Позже воспитатель оказалась на скамье подсудимых по обвинению в жестоком обращении с ребенком и нанесении травм. Однако женщина избежала ответственности - уголовное дело прекратили в связи с примирением с законным представителем потерпевшей.