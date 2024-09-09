Воспитателя уволили после видео из детского сада в Шымкенте

В Сети распространилось видео, как в группе детского сада воспитатель поднимает руку на двоих малышей. В ДП города заявили, что возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ.

Видео с жестокими кадрами избиения детей было опубликовано в Telegram-канале Egov.Press. Похоже, что снято оно было во время тихого часа в группе.

На видео можно заметить, что женщина не только поднимает руку на двоих детей, но тащит одного из них за ногу несколько метров по полу.

В подписи к видео сообщалось, что инцидент произошел в одном из частных детских садов Шымкента.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП города.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия", - подчеркнули в ведомстве.

Также об инциденте высказались в управлении образования города.

"После того, как информация о случившемся стала известна, воспитателя уволили. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту проводится расследование. Инцидент находится под контролем Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК", - сообщили в ведомстве.

Ранее в Караганде на несколько суток была арестована воспитатель детского сада, которая причинила легкий вред здоровью 6-летнего ребенка. Вина женщины подтверждалась записью с камер видеонаблюдения в дошкольном учреждении.

Похожий громкий случай произошел в павлодарском детском саду в начале лета. На записи с камер видеонаблюдения родители увидели, как двухлетних малышей бьют по голове кастрюлей. В отношении воспитателя полиция возбудила уголовное дело.

Позже стало известно, что директор детского сада ушла на больничный, не сообщив о произошедшем в отдел образования. Там узнали об инциденте из социальных сетей.