Протащившая ребенка за ногу воспитатель избежала наказания в Шымкенте
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В Шымкенте на скамье подсудимых оказалась воспитатель детского сада, которую обвинили в жестоком обращении с ребенком и нанесении травм, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемой по ч.2 ст.140 УК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником воспитательного учреждения, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Суд установил, что женщина работала воспитательницей в детском саду, расположенном в микрорайоне "Кайтпас-1" Шымкента. 3 сентября 2024 года она два раза сделала замечание малолетней потерпевшей, что надо ложиться спать.
"Однако потерпевшая не послушала подсудимую, после чего последняя подошла к потерпевшей, схватила ее за руку и затем, схватив ее за ногу, протащила ее по полу. Вследствие чего потерпевшей нанесены травмы, не опасные для ее здоровья", - говорится в сообщении суда.
Вина подсудимой была доказана ее показаниями, заключениями экспертиз, вещественными и другими доказательствами, собранными по делу.
"Законный представитель потерпевшей простил подсудимую, примирился с ней и просил прекратить уголовное дело, о чем предоставил письменное заявление", - отметили в суде.
Подсудимая вину признала и просила прекратить уголовное дело в связи с примирением с законным представителем потерпевшей.
"Поскольку подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном, попросила прощения у законного представителя потерпевшей, примирилась с ним, возместила материальный ущерб и моральный вред, суд прекратил уголовное дело и освободил подсудимую от уголовной ответственности", - уточнили в суде.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, в начале сентября в Сети распространилось видео, как в группе частного детского сада во время тихого часа воспитатель поднимает руку на малышей, а одного из них тащит за ногу несколько метров по полу.
В ДП Шымкента заявили, что возбуждено уголовное дело. После того, как информация о случившемся стала известна, воспитателя уволили.
Отметим, что по ч.2 ст.140 УК РК неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175551-protashchivshaya-rebenka-za-nogu-vospitatel-izbezhala-nakazaniya-v-shymkente/
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