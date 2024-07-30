Как можно лишиться денег, поверив рекламе нового "пособия" в Казахстане

Мошенники обещают казахстанцам "назначить" пособие или социальную выплату. Поверив их рекламе, жертвы платят "комиссию" и только лишаются денег. О том, как распознать обман, узнали журналисты NUR.KZ.

Преступные схемы мошенников не ограничиваются маскировкой под полицейских и сотрудников банков. Иногда они пускают в Интернете рекламу, где рассказывают о новых "социальных выплатах и пособиях".

Как рассказывает портал StopFake, онлайн-преступники не стесняются использовать громкие заголовки, фото первых лиц государства или логотипы крупных банков и национальных компаний. В тексте таких объявлениях говорится, что любой желающий может получить крупную выплату, выполнив несколько простых указаний.

Как работает преступная схема

Обычно под объявлениями преступники оставляют ссылку, которая ведет на незащищенный сайт или на чат с самими мошенниками. В обоих случаях жертву начинают убеждать в том, что соцвыплата или пособие уже было назначено, но, чтобы его получить, нужно оплатить "комиссию".

После того как жертва соглашается и переводит деньги, мошенники прекращают диалог, и никакого пособия на счет обманутого человека, естественно, не поступает.

Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Как понять, что это обман

У такой преступной схемы есть несколько слабых мест, которые помогут сразу же разоблачить ее:

во-первых, если о новой "соцвыплате" говорится только в рекламе и нигде больше. Когда в стране действительно вводят новую выплату от государства, то об этом сообщают в СМИ или на государственных порталах;

во-вторых, для получения выплат от государства не нужно оплачивать какие-либо комиссии – о таком могут попросить только мошенники.

Впрочем, всегда можно перепроверить информацию. Начислением и выплатой пособий в Казахстане занимаются региональные департаменты Комитета труда и социальной защиты. На сайте ведомства можно посмотреть весь список пособий. Также можно обратиться в комитет напрямую и задать им вопрос.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мошенники, прикрываясь сотрудниками Центра трудовой мобильности, предлагали "назначение" соцвыплат безработным казахстанцам.