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"Ни работы, ни денег": алматинцы, заплатившие за трудоустройство в Великобритании, остались ни с чем

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Алматинцы возле здания полиции
Алматинцы возле здания полиции. Кадр из видео: КТК

Два десятка жителей Алматы обратились в полицию. Они заявили, что их обманула компания, обещавшая помочь с трудоустройством в Великобритании, передает сайт телеканала КТК.

Алматинцы, которые собирались поработать в Соединенном Королевстве на клубничных полях, утверждают, что посредники не выполнили своих обязательств. Как сообщает телеканал, ни с чем остались по меньшей мере 20 клиентов фирмы-посредника.

По их словам, за трудоустройство каждый заплатил достаточно крупную сумму, но мечта так и не исполнилась. При этом внесенные деньги им якобы не вернули.

"Я обратился в компанию в июне 2023-го. Тогда мне сказали, что максимум через месяц я уеду в Англию. 500 тысяч я заплатил сразу. И до сих пор нет ни работы, ни денег. А обещали ежемесячную зарплату 2 миллиона тенге. Я планировал поработать год, ради этого уволился со своей работы здесь. Расследование дела не двигается", – рассказал один из потерпевших.

Компанию-посредника заподозрили в обмане еще осенью. Но тогда там утверждали, что проблемы возникают из-за сложностей в оформлении визы. Люди в такую версию не верят. Юрист, который защищает права клиентов, просит ускорить ход следствия и наказать виновных.

"Я сказал начальнику следствия: "Почему вы привозите руководителя компании-посредника после трех месяцев поступления жалобы? Почему вы не привезли его в день поступления жалобы?" Выяснилось, что между местной компанией и зарубежной принимающей стороной нет соглашения. Нет никаких возможностей для трудоустройства", – отметил юрист Тлеужан Кишкенебаев.

В полиции заявили, что заявление по этому делу поступило только в начале прошлой недели. Расследование идет по статье "Мошенничество".

"Заявление по данному факту поступило в управление полиции Алмалинского района 22 января текущего года. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 190, часть 3 Уголовного кодекса РК. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий", – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

К алматинским полицейским по этому делу пока обратились 20 человек. И это число еще может возрасти. Если вину руководителей компании-посредника докажут, им может грозить до семи лет тюрьмы. Люди утверждают: фирма переехала в новый офис и продолжает работать. Но нового адреса они не знают.

Источник: КТК

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что сотни казахстанцев заплатили около миллиона тенге, чтобы отправиться в Великобританию и собирать там клубнику за хорошую зарплату, но оказались жертвами мошенников.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058550-ni-raboty-ni-deneg-almatintsy-zaplativshie-za-trudoustroystvo-v-anglii-ostalis-ni-s-chem/

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