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Заплатили миллион за сбор клубники: казахстанцев обманули, обещая прибыльную работу в Британии

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Клубника
Клубника. Иллюстративное фото: pexels.com

Сотни казахстанцев заплатили около миллиона тенге, чтобы отправиться в Великобританию и собирать там клубнику за хорошую зарплату. Но в оказались жертвами мошенников, передает сайт телеканала КТК.

Казахстанцы, оставшиеся без работы и денег, рассказали корреспондентам телеканала, что таразская компания искала работников по всей стране и предлагала большую заработную плату в Великобритании.

Сотрудники вели переговоры дистанционно, а для трудоустройства необходимо было оплатить около миллиона тенге. Многие из желающих заработать на сборе клубники даже взяли кредиты.

"Сейчас я должна была уже работать в Англии, собирать клубнику. А в итоге стою здесь и жду справедливости. Я официально заключила с компанией договор, отдала им около миллиона, это на документы, жилье и так далее. В итоге не получила ничего", – рассказала жительница Алматы Улжан Абилова.

Клиенты этой компании со всех городов страны приехали к департаменту полиции Жамбылской области.

"Ну откуда у пенсионерки, 72 года, например, у моей обвиняемой, в один год 24 миллиона на счету появилось? И сейчас она на следствии врет, говорит: "Это мои пенсионные сбережения". 100 тысяч тенге у нее пенсия! Мы просим МВД Республики Казахстан, Генеральную прокуратуру: усильте статью, усильте следствие! Мы сейчас просим, чтобы хотя бы произвели арест мошенника, чтобы арестовали счета", – сказал житель Актобе Бауржан Алдабергенов.

По словам одного из потерпевших, около 150 казахстанцев пострадали от действий центра трудоустройства.

"Здесь собрались люди со всего Казахстана: Кызылорда, Уральск, Шымкент, Астана. Нас в группе около 150 человек, все пострадали от Тимура и его центра трудоустройства. Но нам в полиции говорят: "Нет состава преступления. Идите в частном порядке в суд". Но тут налицо крупное мошенничество", – добавил житель Туркестанской области Турежан Шерылханов.

Между тем в полиции заявили, что следствие идет, а дело уже переквалифицировали на более тяжкую статью.

"Заявления не принимают" – такого понятия нет. Заявления принимаются, потом по ним выносится решение. По данному факту нами зарегистрировано уголовное дело по статье 190 "Мошенничество", совершенное в особо крупном размере. В настоящее время проводится расследование", – рассказал заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Алмаз Саламатов.

Источник: КТК

Добавим, что, согласно части 4 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее десятки казахстанцев, которым обещали работу в Европе, обвинили зарубежный центр трудоустройства в мошенничестве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038084-zaplatili-million-za-sbor-klubniki-kazahstantsev-obmanuli-obeschaya-pribylnuyu-rabotu-v-britanii/

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