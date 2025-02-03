Администратора кемпинга убили в Актюбинской области
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В Актюбинской области в трехдневный срок завершили расследование дела об убийстве администратора кемпинга, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, при координации прокуратуры Хромтауского района в трехдневный срок завершено расследование уголовного дела по факту убийства.
"8 декабря 2024 года в городе Хромтау сотрудник автостоянки острым предметом нанес удар администратору кемпинга, что привело к смерти последнего", - рассказали в прокуратуре Актюбинской области.
По данному факту началось досудебное расследование по ч.1 ст.99 УК (Убийство), назначен процессуальный прокурор.
12 декабря 2024 года уголовное дело было направлено прокуратурой района в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области для рассмотрения по существу.
16 января 2025 года приговором суда подсудимый признан виновным и осужден к 11 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
Ранее в Уральске задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 25-летней давности на почве финансовых разногласий. Как отметили в МВД, долгое время преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик.
Также в Сети появилась информация об обнаружении расчлененного тела мужчины в Жезказгане. В ДП области Ұлытау заявили, что убийство произошло из-за конфликта. Двоих подозреваемых задержали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217569-administratora-kempinga-ubili-v-aktyubinskoy-oblasti/