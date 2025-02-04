Казахстанка "заработала" 67 млн тенге с помощью WhatsApp и оказалась за решеткой

Казахстанку, продавшую в группах в WhatsApp дешевые товары из Китая на 67 млн тенге, приговорили к 6 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, женщину, проживающую на территории Астаны и Косшы, обвинили в том, что она под предлогом доставки дешевых товаров народного потребления из Китая завладела более 67 млн тенге. Потерпевшими оказались 33 человека.

"В частности, в сентябре 2023 года гражданка, создав среди жителей многоквартирных домов группы в мессенджере WhatsApp, рекламировала товары по стоимости ниже рыночной. После получения денежных средств не выполняла взятые на себя обязательства, а полученные деньги тратила на свои нужды", - рассказали в прокуратуре Акмолинской области.

Приговором суда города Косшы женщину осудили к 6 годам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Прокуратура в очередной раз призвала граждан к бдительности при совершении онлайн-сделок.

Ранее в Атырау в суд обратился мужчина, заказавший из Китая товары почти на 3 млн тенге. Ответчик обещал их доставить в течение двух недель, но вещи не привез и деньги не вернул. В суде стороны пришли к взаимному соглашению об урегулировании спора.

А жительницу Актобе осудили по обвинению в мошенничестве: она обещала товары из Китая и помощь с поступлением на грант в медицинский колледж. Суд приговорил актюбинку к ограничению свободы сроком на 3 года.

В Астане женщине вынесли приговор за обман десятков жителей столицы. Она через чаты в WhatsApp обещала им доставку товаров из Китая и Туркменистана по заниженным ценам. В итоге 30 участников группы перевели ей 3 млн тенге.