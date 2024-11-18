Казахстанка создала чаты в WhatsApp, благодаря которым разбогатела на миллионы тенге (фото)
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Казахстанку осудили за обман десятков астанчан. Женщина обещала им доставку товаров из Китая и Туркменистана по заниженным ценам, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт прокуратуры столицы.
Осужденная разработала план - она создала чаты в WhatsApp, участникам которых обещала прямую доставку из Китая и Туркменистана товаров народного потребления. Стоимость товаров при этом обозначалась ею ниже рыночных.
В итоге 30 участников группы передали ей 3 млн тенге. Она потратила их на свои нужды.
В суде казахстанка пыталась избежать уголовной ответственности, ссылаясь на гражданско-правовые отношения с потерпевшими. Гособвинитель доказал, что намерений у нее приобрести обещанные товары не было.
Ее осудили на 3 года лишения свободы. С нее взыскан материальный ущерб.
В Алматы ранее задержали молодого человека, подозреваемого в мошенничестве с несуществующими квартирами. Пятеро пострадавших написали заявление в полицию.
Недавно в Актобе вынесли приговор двум создателям финансовой пирамиды World Business Consulting. Сообщалось, что ущерб в размере 60 млн тенге пострадавшим они возместили в полном объеме.
В конце сентября в Шымкенте осудили бывшую работницу ЦОНа, которая обманула нескольких людей почти на 200 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189031-kazahstanka-sozdala-chaty-v-whatsapp-blagodarya-kotorym-razbogatela-na-milliony-tenge/