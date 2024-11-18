Казахстанка создала чаты в WhatsApp, благодаря которым разбогатела на миллионы тенге (фото)

Казахстанку осудили за обман десятков астанчан. Женщина обещала им доставку товаров из Китая и Туркменистана по заниженным ценам, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт прокуратуры столицы.

Осужденная разработала план - она создала чаты в WhatsApp, участникам которых обещала прямую доставку из Китая и Туркменистана товаров народного потребления. Стоимость товаров при этом обозначалась ею ниже рыночных.

Чат в WhatsApp. Фото: официальный сайт прокуратуры Астаны

В итоге 30 участников группы передали ей 3 млн тенге. Она потратила их на свои нужды.

В суде казахстанка пыталась избежать уголовной ответственности, ссылаясь на гражданско-правовые отношения с потерпевшими. Гособвинитель доказал, что намерений у нее приобрести обещанные товары не было.

Ее осудили на 3 года лишения свободы. С нее взыскан материальный ущерб.

В Алматы ранее задержали молодого человека, подозреваемого в мошенничестве с несуществующими квартирами. Пятеро пострадавших написали заявление в полицию.

Недавно в Актобе вынесли приговор двум создателям финансовой пирамиды World Business Consulting. Сообщалось, что ущерб в размере 60 млн тенге пострадавшим они возместили в полном объеме.

В конце сентября в Шымкенте осудили бывшую работницу ЦОНа, которая обманула нескольких людей почти на 200 млн тенге.