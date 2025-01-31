Казахстанец заказал из Китая товары на 3 млн тенге, но не дождался их

В Атырау в суд обратился мужчина, заказавший из Китая товары почти на 3 млн тенге, но в итоге их не получивший. Возврата денег он также не дождался, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску мужчины к ответчику о взыскании задолженности рассмотрели в Атырауском городском суде.

Истец через ответчика заказал товары из Китая, оплатив их через банковское приложение.

"Ответчик обещал доставить товары в течение двух недель. Однако товары и деньги ответчик не вернул, хотя написал расписку, что вернет средства в течение двух месяцев. Истец попросил суд взыскать с ответчика задолженность", - пояснили в суде.

В ходе рассмотрения дела в суде стороны пришли к взаимному соглашению об урегулировании спора в порядке медиации.

Согласно условиям соглашения, ответчик обязался выплатить истцу по графику согласованную сумму 2 948 000 тенге в качестве задолженности и судебные расходы. Истец отказался от требований. Определение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в области Жетісу сотрудники склада временного хранения стали подозреваемыми в хищении товаров из Китая на 200 млн тенге. По данным прокуратуры, они использовали доступ к информации о содержимом контейнеров и сбывали украденные грузы на местных рынках.

А 32-летнюю жительницу Астаны, которая продавала товары из Китая в соцсетях, подозревают в мошенничестве. Она завлекала клиентов низкими ценами, предлагая китайскую мебель, технику, одежду и прочие товары, и брала полную предоплату. Известно о 63 пострадавших.