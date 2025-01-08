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Актюбинка создала группу в WhatsApp и получила срок

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Логотип WhatsApp на экране телефона
WhatsApp. Иллюстративное фото: Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Жительницу Актобе осудили по обвинению в мошенничестве на общую сумму 182 400 тенге. Она обещала товары из Китая и помощь с поступлением, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судом №2 Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве в отношении двух или более лиц.

Суд установил, что подсудимая в январе 2023 года в приложении WhatsApp создала групповой чат, где распространяла ложную информацию о поставках одежды и посуды из Китая по низким ценам. Потерпевшие, поверив ее словам, перечислили на ее счет 82 400 тенге.

Кроме того, в июле 2024 года подсудимая заверила свою знакомую, что может помочь ее дочери поступить на грант в медицинский колледж. За свои услуги она запросила 100 000 тенге. Потерпевшая передала деньги, которые подсудимая потратила на личные нужды.

В суде обвиняемая полностью признала вину.

Смягчающими обстоятельствами суд признал искреннее раскаяние подсудимой и наличие у нее двух малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд приговорил актюбинку к ограничению свободы сроком на 3 года. Гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба были оставлены без рассмотрения по их ходатайству.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Акмолинской области осудили пять человек по делу о мошенничестве, а также выявили нарушения законности сотрудниками банков при оформлении кредитов.

Также жительницу Жамбылской области, склонившую 21 человека взять кредиты, осудили за мошенничество. Ущерб составил более 21 млн тенге.

А казахстанку осудили за обман десятков астанчан. Женщина обещала им доставку товаров из Китая и Туркменистана по заниженным ценам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209241-aktyubinka-sozdala-gruppu-v-whatsapp-i-poluchila-srok/

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