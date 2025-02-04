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Бизнес на перепродаже санаторных путевок хотели организовать казахстанцы, но дело обернулось судом

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Атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане рассмотрели дело по мошенничеству в крупном размере: обвиняемый получил более 60 млн тенге под предлогом бизнеса по перепродаже санаторных путевок, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте ведомства, дело рассматривалось в межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

"Судом установлено, что подсудимый Б., введя потерпевшего К. в заблуждение под предлогом совместного бизнеса по приобретению и перепродаже санаторных путевок с целью получения прибыли, обманом завладел денежными средствами на общую сумму 16 млн 540 тыс. тенге, причинив имущественный ущерб в особо крупном размере.

Аналогичным образом он завладел денежными средствами потерпевшего Қ. в размере 50 млн тенге, также причинив ущерб в особо крупном размере", - говорится в публикации.

Вина подсудимого полностью доказана его признанием, показаниями потерпевших и свидетелей.

Чистосердечное раскаяние подсудимого признано судом смягчающим обстоятельством при назначении наказания. Отягчающие обстоятельства не установлены.

Потерпевшие не заявляли гражданские иски, так как заключили медиативное соглашение с подсудимым. В суде просили назначить условное наказание.

Приговором суда Б. признан виновным по ст. 190 ч. 4 п. 2) УК, и осужден к 6 годам лишения свободы, с применением ст. 63 УК условно, с учетом того, что подсудимый не был ранее судим, имеет двоих малолетних детей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, также сегодня мы писали, что в Жамбылской области казахстанка перевела "трейдеру" более 2,2 млн тенге, но не получила никакого дохода и возврата денег. При рассмотрении иска в суде сторонам предложили принять участие в примирительной процедуре, в результате чего было достигнуто медиативное соглашение.

Еще сообщалось, что казахстанец одолжил своему знакомому более 6 млн тенге на развитие бизнеса, но возврата денег не дождался. После объявления в розыск сотрудники миграционной службы нашли должника в другом регионе. Теперь взысканием задолженности займутся компетентные органы.

Также в районе Алтай женщина обратилась в суд. По ее словам, представившиеся ей сотрудниками инвестиционной брокерской фирмы лица под предлогом приумножения средств похитили у нее денежную сумму. Ответчик в суде утверждала, что сама стала жертвой мошенничества, но так как факт перевода ей денег доказан, решением суда района Алтай иск был удовлетворен в полном объеме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217876-biznes-na-pereprodazhe-sanatornyh-putevok-hoteli-organizovat-kazahstancy-no-delo-obernulos-sudom/