Казахстанка не хотела возвращать переведенный на ее счет миллион тенге, но ей придется

Сумму неосновательного обогащения взыскали с казахстанки, на чей счет был переведен миллион тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, женщина обратилась в суд района Алтай с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения.

"Свои требования мотивировала тем, что неизвестные лица, представившиеся ей сотрудниками инвестиционной брокерской фирмы, под предлогом приумножения средств похитили у нее денежную сумму", - пояснили в суде.

Согласно выписке из банка с расчетного счета женщины были переведены на банковский счет ответчика денежные средства в общей сумме 1 170 000 тенге.

"В суде ответчик иск не признала, аргументируя тем, что она сама стала жертвой мошенничества, с заявлением в правоохранительные органы не обращалась, сразу переводила деньги на счет, указанный неизвестными лицами", - отметили в суде.

Поскольку факт безосновательного получения денежных средств при отсутствии на то законных оснований нашел подтверждение как в ходе судебного заседания, так и материалами дела, решением суда района Алтай иск был удовлетворен в полном объеме.

Сумма неосновательного обогащения с ответчика взыскана в пользу истца.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Карагандинской области рассмотрели дело о неосновательном обогащении. Ответчиков обязали вернуть потерпевшей почти 10 млн тенге, которые она перевела по указанию мошенников. Суд установил, что обогащение произошло без законных оснований.

В Костанайской области признали незаконность обогащения двух 19-летних студентов в результате перевода на счет каждого из них 9 млн тенге. Молодых людей обязали вернуть полученные деньги.