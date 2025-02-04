Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанка не хотела возвращать переведенный на ее счет миллион тенге, но ей придется

Опубликовано:

Тенге
Деньги и молоток судьи. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin / Getty Images

Сумму неосновательного обогащения взыскали с казахстанки, на чей счет был переведен миллион тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, женщина обратилась в суд района Алтай с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения.

"Свои требования мотивировала тем, что неизвестные лица, представившиеся ей сотрудниками инвестиционной брокерской фирмы, под предлогом приумножения средств похитили у нее денежную сумму", - пояснили в суде.

Согласно выписке из банка с расчетного счета женщины были переведены на банковский счет ответчика денежные средства в общей сумме 1 170 000 тенге.

"В суде ответчик иск не признала, аргументируя тем, что она сама стала жертвой мошенничества, с заявлением в правоохранительные органы не обращалась, сразу переводила деньги на счет, указанный неизвестными лицами", - отметили в суде.

Поскольку факт безосновательного получения денежных средств при отсутствии на то законных оснований нашел подтверждение как в ходе судебного заседания, так и материалами дела, решением суда района Алтай иск был удовлетворен в полном объеме.

Сумма неосновательного обогащения с ответчика взыскана в пользу истца.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Карагандинской области рассмотрели дело о неосновательном обогащении. Ответчиков обязали вернуть потерпевшей почти 10 млн тенге, которые она перевела по указанию мошенников. Суд установил, что обогащение произошло без законных оснований.

В Костанайской области признали незаконность обогащения двух 19-летних студентов в результате перевода на счет каждого из них 9 млн тенге. Молодых людей обязали вернуть полученные деньги.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217821-kazahstanka-ne-hotela-vozvrashchat-perevedennyy-na-ee-schet-million-tenge-no-ey-pridetsya/